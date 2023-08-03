"Укрзализныця" назначила два дополнительных поезда из Киева во Львов

Из-за большого потока пассажиров "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда из Киева во Львов.

Об этом сообщили в компании, информирует Цензор.НЕТ.

Поезд №191/192 Киев – Львов будет отправляться из Киева 4, 5, 6, 11, 12 и 13 августа в 7:05 и прибывать во Львов в 14:49. В обратном направлении из Львова поезд будет отправляться в те же даты в 14:37 и прибывать в Киев в 22:05.

Дополнительный поезд №163/164 Киев – Львов будет отправляться из Киева 11, 12 и 13 августа в 6:28 и прибывать во Львов в 13:58. Обратно из Львова поезд будет отправляться в те же даты в 14:50 и прибывать в Киев в 22:27.

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"Все рейсы будут выполняться фирменными вагонами с кондиционированием", - добавили в "Укрзализныце".