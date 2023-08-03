Украина обсуждает страхование судов, которые будут следовать по "зерновому коридору", - Шмыгаль

Правительство обсуждает возможность страхования судов и соответствующих компаний, которые будут идти по "зерновому коридору", из государственного бюджета Украины.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на конференции послов Украины, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина застраховала все торговые суда, осуществляющие экспорт и импорт товаров через дунайские порты. Сейчас мы на правительстве обсуждаем и, убежден, примем решение о страховании судов и соответствующих компаний, которые будут следовать по "зерновому коридору", - сказал Шмыгаль.

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По его словам, следует понимать риски со стороны России в Черном море.

"Это сработает один раз. Мы понимаем, что в случае если россияне затопят или взорвут любое торговое судно, это колоссально усложнит нашу работу с партнерами по "зерновому коридору." Поэтому, конечно, нужна поддержка партнеров, чтобы этого не произошло. Но со своего стороны мы такие риски страхуем за счет нашего бюджета", - добавил он.

Напомним, после того, как Россия вышла из "зернового соглашения" 17 июля, Украина предложила продлить его уже без участия России.

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