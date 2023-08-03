Польша положительно оценивает идею перенесения инспекции украинских грузов в порты стран Балтии, - президент Литвы Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким заявил, что последний положительно оценивает идею переноса инспекции украинских грузов с польско-украинской границы в порты Балтийского моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам Науседы, если учреждения согласятся на такой порядок проверки, и она будет реализована, возможности Литвы и других стран Балтии по экспорту украинского зерна значительно возрастут.

Он отметил необходимость сделать все, чтобы альтернативные поставки зерна через территорию Польши в порты стран Балтии были максимально слаженными и эффективными.

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"Поэтому я поставил вопрос перед премьер-министром Польши Моравецким – нельзя ли все многочисленные требования (фитосанитарные, санитарные), ветеринарные инспекции, осуществляемые на границе Украины и Польши, перенести на инспекции в портах стран Балтии? Это значительно сократило бы сам логистический процесс и значительно увеличило бы наши возможности по экспорту украинского зерна таким образом", – сказал Науседа, добавив, что "реакция польского премьер-министра была очень позитивной, и это вселило в меня оптимизм".

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