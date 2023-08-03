Перед началом переговоров о вступлении в ЕС Украина должна возобновить работу всех институтов, - евродепутат фон Крамон

В Европарламенте поддерживают начало переговоров по вступлению Украины в ЕС до конца года. При этом эта техническая процедура, дающая старт политическому процессу, может продолжаться "определенное время".

Об этом заявила на брифинге депутат Европейского парламента, заместитель председателя делегации Парламентского комитета ассоциации (ПКА) Украина-ЕС Виола фон Крамон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Речь идет о желании людей в Украине стать членом ЕС, стать гражданами Европы. Мы знаем, что это не краткосрочная перспектива. Я хочу, чтобы все понимали, что мы в процессе "разогрева". Мы не говорим об одном или двух годах, мы говорим о процедуре, которая может занять несколько лет... Сейчас для нас важно начать процесс вступления до конца года. С одной стороны, это техническая процедура, но с другой - это тоже очень длитеный политический процесс. Обычно такие процессы занимают определенное время", - сказала фон Крамон.

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Она отметила, что не хочет быть "очень конкретной" по вопросу членства Украины в ЕС. В то же время евродепутат напомнила, что у такой страны, как Финляндия, которая присоединялась к ЕС в совсем других условиях, имела эффективное управление и население 5-7 миллионов, это заняло несколько лет.

"Говоря о нынешних условиях, в которых оказалась Украина, - военной, политической, безопасности ситуации, надо быть реалистичными", - отметила фон Крамон.

Она добавила, что Украина в течение последних лет много сделала для развития антикоррупционных институтов, развития медиа, развития гражданского общества, однако во время войны деятельность некоторых из них была ограничена режимом военного времени.

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"Мы должны обеспечить, чтобы на момент начала процесса вступления деятельность всех институтов в Украине была возобновлена, мы должны адаптировать украинское законодательство к европейскому. Это долговременный процесс. Да, Украина действительно сделала много, но когда мы сейчас смотрим на независимость судебной системы, ее все еще не хватает... Когда я смотрю на другие сектора, например, когда речь идет о многопартийном плюрализме, сейчас в парламенте с этим немного тяжело. Я не хочу углубляться в детали, но это должно быть усовершенствовано после окончания войны, и мы будем наблюдать за этим очень внимательно", - заверила фон Крамон.