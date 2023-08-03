ЕС в ускоренном порядке вводит новые санкции против Беларуси

Евросоюз в ускоренном порядке вводит новые санкции против Беларуси, чтобы предотвратить обход ограничений Россией.

Об этом идет речт в сообщении Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ.

"Эти ограничительные меры вводятся в ускоренном порядке из-за срочности, связанной с борьбой с обходом определенных товаров и технологий с высокой степенью конфиденциальности", - говорится в сообщении.

Речь идет, в частности, о мерах, обеспечивающих более тесное согласование санкций ЕС в отношении России и Беларуси, которые помогут предотвратить обход Россией санкций через Беларусь.

Эти меры распространяют запрет на экспорт в Беларусь ряда товаров и технологий, способствующих военно-техническому прогрессу Беларуси.

Совет ЕС также вводит дополнительный запрет на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической отрасли. Таким образом, санкции против Беларуси приближаются по содержанию к санкциям против России.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский поставил украинским послам задачу убеждать партнеров, частные структуры закрывать все возможные пути поставки критических компонентов в Россию.