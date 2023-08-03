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Эрдоган - единственный человек, который может вернуть Путина к "зерновому соглашению", - Кулеба

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Эрдоган - единственный человек, который может вернуть Путина к "зерновому соглашению", - Кулеба
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - единственный человек, который может вернуть российского диктатора Путина к "зерновому соглашению".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина координирует с Эрдоганом, чтобы Путин вернулся в Черноморское зерновое соглашение, а Эрдоган координирует с Зеленским. Это общий интерес", - сказал он.

Министр выразил мнение, что единственным человеком, который может вернуть Путина в Черноморское зерновое соглашение, является президент Эрдоган.

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Топ комментарии

  • Asey
    Иди в жо.у со свое З угодой,что Украине больше нечего возить кроме зерна??Они не дадут это зделать!Надо закрывать лавку-обьявлять кацапетию страной-террористом и топить их суда все вподряд на официальной основе.
  • Andre Leon
    ....грйобані ви недоумки.....ЯКІ НАХРЕН ДОМОВЛЕНОСТІ ....КОНВОЙ КРАЇН НАТО ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ НА УРАЖЕННЯ У ВИПАДКУ ВОГНЕВОГО УРАЖЕННЯ ТОРГОВОГО СУДНА ...ШО ЗА ТРЕШ...ДО ЧОГО ЗЕШОБЛО КЛОНЕ...ВСЕ ПЕРЕМОВИН ЗАХОТІЛОСЯ...І НЕВЗДУМАЙТЕ...ЛЮДИ ...СУСПІЛЬСТВО НЕПРОСТИТЬ ЖОДНОМУ ....
  • Silent Crag
    Ліпше би Ердоган пуйла повернув на вивід військ з України. Або просто навернув.
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