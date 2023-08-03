Эрдоган - единственный человек, который может вернуть Путина к "зерновому соглашению", - Кулеба
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - единственный человек, который может вернуть российского диктатора Путина к "зерновому соглашению".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Украина координирует с Эрдоганом, чтобы Путин вернулся в Черноморское зерновое соглашение, а Эрдоган координирует с Зеленским. Это общий интерес", - сказал он.
Министр выразил мнение, что единственным человеком, который может вернуть Путина в Черноморское зерновое соглашение, является президент Эрдоган.