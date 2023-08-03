Укрэнерго не прогнозирует отключения электроэнергии летом

Несмотря на то, что ситуация остается непростой, Укрэнерго не прогнозирует никаких отключений электроэнергии для потребителей этим летом.

Об этом сказал председатель правления компании Владимир Кудрицкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация непростая, даже летом. Но мы не прогнозируем никаких отключений потребителей из-за того, что в энергосистеме не хватает электроэнергии", - отметил Кудрицкий.

Он добавил, что для минимизации рисков во время прохождения осенне-зимнего периода, важны четыре элемента: ремонты поврежденных энергообъектов (подстанций, электростанций); инженерная защита, которая позволит снизить последствия возможных ударов; экономное потребление электроэнергии и плотность системы противовоздушной обороны.

"На 100% восстановить тот объем разрушений, которые испытала энергосистема, за те 8 месяцев, которые прошли после остановки обстрелов, физически невозможно", - констатировал Кудрицкий.

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Он отметил, что при таких условиях нужно так распределить ресурсы, чтобы починить максимум объектов.

Кудрицкий также отметил, что к зиме энергетикам необходимо привлечь всю генерацию, которая доступна. Кроме того, осенне-зимний период будет сложным без привлечения импорта электроэнергии.

Напомним, ранее в Укрэнерго заявляли, что август будет самым сложным месяцем в плане энергетики.

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