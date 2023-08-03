Жеваго извещен о подозрении в предоставлении взятки судьям и экс-главе ВС Князеву, - НАБУ

Владелец группы "Финансы и кредит", бизнесмен Константин Жеваго извещен о подозрении в предоставлении взятки экс-председателю Верховного суда Князеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным Бюро, Жеваго подозревают в предоставлении неправомерной выгоды главе и судьям Верховного Суда в обмен на решение в его пользу по хозяйственному делу.

"Поскольку подозреваемый на момент совершения преступления и до настоящего времени находится во Франции, о подозрении ему сообщили в рамках международной правовой помощи", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2002 году подозреваемый приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината (ГОК) у четырех компаний (бывшие акционеры). 18 лет спустя бывшие акционеры обратились в хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным и вернуть себе акции ГОКа. Однако суд отказал в удовлетворении требований.

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В 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг.

"Чтобы не допустить потерю акций, в начале марта 2023 года подозреваемый вступил в сговор с адвокатом одного из столичных адвокатских объединений, который имел связи с судьями Верховного Суда. В течение марта-апреля 2023 он передал адвокату 2,7 млн долл США (1,8 млн долл США – судьям Верховного Суда, остальные – как "оплата" посреднических услуг). В конце концов, Верховный Суд в апреле 2023 года принял решение в пользу бизнесмена. В ходе следственных действий, НАБУ и САП задокументировали передачу и получение двумя траншами 1,8 млн долл США.

При получении второго транша в 450 тыс. дол. США 15 мая 2023 года председатель ВС и адвокат был разоблачен "на горячем", - рассказали в НАБУ.