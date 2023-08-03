Кулеба об украинской дипломатии: "Период с сентября по декабрь будет супертяжелым"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что период с сентября по декабрь будет очень тяжелым для украинской дипломатии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Период с сентября по декабрь будет супертяжелым. Не динамичным, не насыщенным. Просто тяжелым. Одних саммитов у нас будет, украинских саммитов, до десятка уже просматривается", - отметил он.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский решил собрать совещание украинских послов в августе для проработки конкретных планов и согласований с МИДом перед началом политических сезонов в странах.

"Самая содержательная часть разговора, такая, где были новые элементы, - о реализации Формулы мира и Саммита Формулы мира. Это такая история для учебников по международным отношениям. Потому что впервые страна, которая в войне, сплачивает мир вокруг своего видения завершения войны, а не вокруг видения третьей стороны. И это конкретно навязанное миру видение", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, после встречи в Копенгагене политических советников и советников по национальной безопасности тема украинской Формулы мира "взлетела". "Это как самолет отрывается от земли, а затем резко двигатель начинает набирать обороты. У нас тоже двигатели должны набирать обороты и тянуть нас вверх. И поэтому конференция послов состоялась именно сейчас", - отметил он.

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Ранее он заявлял, что украинская дипломатия активно работает над подготовкой к новому политическому сезону в иностранных столицах и штаб-квартирах международных организаций.