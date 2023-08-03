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Кулеба об украинской дипломатии: "Период с сентября по декабрь будет супертяжелым"

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Кулеба об украинской дипломатии: "Период с сентября по декабрь будет супертяжелым"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что период с сентября по декабрь будет очень тяжелым для украинской дипломатии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

"Период с сентября по декабрь будет супертяжелым. Не динамичным, не насыщенным. Просто тяжелым. Одних саммитов у нас будет, украинских саммитов, до десятка уже просматривается", - отметил он.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский решил собрать совещание украинских послов в августе для проработки конкретных планов и согласований с МИДом перед началом политических сезонов в странах.

"Самая содержательная часть разговора, такая, где были новые элементы, - о реализации Формулы мира и Саммита Формулы мира. Это такая история для учебников по международным отношениям. Потому что впервые страна, которая в войне, сплачивает мир вокруг своего видения завершения войны, а не вокруг видения третьей стороны. И это конкретно навязанное миру видение", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, после встречи в Копенгагене политических советников и советников по национальной безопасности тема украинской Формулы мира "взлетела". "Это как самолет отрывается от земли, а затем резко двигатель начинает набирать обороты. У нас тоже двигатели должны набирать обороты и тянуть нас вверх. И поэтому конференция послов состоялась именно сейчас", - отметил он.

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Ранее он заявлял, что украинская дипломатия активно работает над подготовкой к новому политическому сезону в иностранных столицах и штаб-квартирах международных организаций.

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Топ комментарии

  • Серая Лиса
    Знаючи зелених, це можна вважати анонсом чергового обіср@ння.
  • Asey
    Кулепа,ты занимайся своими прямыми обязанностями а не Вангуй,ну например когда арестованные активы эрэфии передадут Украине ?Почему не работаете в этом направлении??
  • ZoV KobZona
    Санду в масці, залишивши біля входу свою делегацію, кинувши портфель помічниці, не сідаючи запитала дивлячись на Зеленського "Де Чаус?" Відповісти спробував Єрмак, але Санду навіть не звернувши на нього уваги звернулася до Кулеби, примостившись на самому краю стола - "А ти хто у них? Міністр закордонних справ, або ганчірка?". Кулеба промовчав.

    Сівши за стіл, Санду хвилин п'ятнадцять рівним голосом чеканила все, що про них думає. Про російськиі війська, які їздять в Придністров'ї через Україну, про електроенергію, яку постачає Україна Придністров'ю, про контакти Єрмака з Красносельський, ну і "справі Чауса".
    "Ми знаємо, що він у вас. Це знає Лондон, це знає Вашингтон".
    "Я прийшла сюди, тому що поважаю Україну і її народ. І я буду робити все, щоб зберегти цю взаємну повагу, але мати справу з вами не бажаю. Всі питання - офіційно, під документи і протокол. і так буде до вирішення всіх питань. ".
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