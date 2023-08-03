Германия не предоставляет Украине ракеты Taurus из-за их "особой дальнобойности", - Писториус

Германия не передает Украине ракеты Taurus из-за их "особой дальнобойности". США также воздерживаются от предоставления дальнобойных ракет.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

Писториус объяснил непредоставление Украине ракет Taurus "особой дальнобойностью", а также упомянул, что и США не передают Украине дальнобойные ракеты.

Писториус напомнил, что Германия является "лидером" в передаче Украине средств противовоздушной обороны, инженерной и бронированной техники, а также в проведении учений.

"Это наш первый приоритет, наша основная компетенция", – объяснил он.

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Из-за этого Писториус не видит насущной потребности в предоставлении ракет Taurus Украине.