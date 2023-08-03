На Таврическом направлении уничтожены 22 единицы военной техники россиян и 6 складов боеприпасов, - Тарнавский

На Таврическом направлении идет работа Сил обороны.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.

Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1436 огневых задач.

Были уничтожены 22 единицы военной техники россиян. В частности, 1 танк, 9 ББМ, 4 единицы артиллерийских систем и минометов, 1 станковый гранатомет, 3 БПЛА, 4 единицы автомобильной техники.

Также были уничтожены 6 складов боеприпасов противника", - говорится в сообщении.

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