Боевые медики получат право на переливание крови раненым, - Маляр

Боевые медики получат соответствующую подготовку и будут иметь право на переливание крови раненым

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Бабель.

"Что касается переливания крови. Мы на сегодняшний день, я надеюсь, поставили точку в этом вопросе, и боевые медики будут иметь, безусловно, право на переливание крови. Здесь вопрос стоит в другом - чтобы эти люди имели соответствующую подготовку", - отметила Маляр.

Она добавила, что Минобороны и Министерство здравоохранения нашли компромисс в этом, и не имеющие медицинского образования боевые медики будут проходить подготовку под наблюдением Минздрава.

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Ранее сообщалось, что Кабинет министров упростил механизм поставки донорской крови на фронт, что что позволит сохранить больше жизней украинских военных.