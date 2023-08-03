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Боевые медики получат право на переливание крови раненым, - Маляр

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Боевые медики получат право на переливание крови раненым, - Маляр
Боевые медики получат соответствующую подготовку и будут иметь право на переливание крови раненым

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Бабель

"Что касается переливания крови. Мы на сегодняшний день, я надеюсь, поставили точку в этом вопросе, и боевые медики будут иметь, безусловно, право на переливание крови. Здесь вопрос стоит в другом - чтобы эти люди имели соответствующую подготовку", - отметила Маляр.

Она добавила, что Минобороны и Министерство здравоохранения нашли компромисс в этом, и не имеющие медицинского образования боевые медики будут проходить подготовку под наблюдением Минздрава.

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Ранее сообщалось, что Кабинет министров упростил механизм поставки донорской крови на фронт, что что позволит сохранить больше жизней украинских военных. 

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Топ комментарии

  • Boruh Zackelberger
    Сам ти дурість, це рятує життя бійцям, вже є натівські комплекти і натреновані люди, які це вміють робити і навіть успішно протизаконно роблять, рятуючи солдат. Маляр частково бреше - підготовка вже у багатьох є, у тих же "госпіталʼєрів", але нема законодавчого врегулювання від влади що мають робити бойові медики.
  • Eugen Sсhorf
    Сподіваюсь, що цю дурість буде неможливо виконати в реальності!!!!
  • Boruh Zackelberger
    лікарі в лікарні, друже...На стабпункті мобілізовані лікарі - бойові медики, яким на даний час законодавчим чином не дозволено робити трансфузію, далі в лікарню по процедурі треба відправляти.
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