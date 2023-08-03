Боевые медики получат право на переливание крови раненым, - Маляр
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Боевые медики получат соответствующую подготовку и будут иметь право на переливание крови раненым
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Бабель.
"Что касается переливания крови. Мы на сегодняшний день, я надеюсь, поставили точку в этом вопросе, и боевые медики будут иметь, безусловно, право на переливание крови. Здесь вопрос стоит в другом - чтобы эти люди имели соответствующую подготовку", - отметила Маляр.
Она добавила, что Минобороны и Министерство здравоохранения нашли компромисс в этом, и не имеющие медицинского образования боевые медики будут проходить подготовку под наблюдением Минздрава.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров упростил механизм поставки донорской крови на фронт, что что позволит сохранить больше жизней украинских военных.