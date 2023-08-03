Кулеба: "Мы не спровоцировали никакого обострения украинско-польских отношений"

Украина не провоцировала обострения украинско-польских отношений. Украина готова решать любые вопросы, чтобы удержать дружеские отношения с Польшей.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас написал мне сообщение польский министр, что хочет поговорить. Наша позиция очень проста: мы не спровоцировали никакого обострения украинско-польских отношений. Это нужно четко зафиксировать. Мы с начала войны исходим из того, что украинцы и поляки, Украина и Польша как государства - наиболее жизненно заинтересованы в единстве и силе против российской агрессии", - отметил он

Кулеба отметил, что Украина "была, есть и будет" очень благодарна за ту позицию, которую с первых часов войны заняла Польша. Он добавил, что благодарность Польше украинцы выражали неоднократно на всех уровнях.

Он отметил, что украинская сторона "очень спокойно относится к каким-то внутриполитическим процессам в Польше". "Это их дело. Мы понимаем, что у них есть свои процессы, свои интересы. И если бы представитель польских властей не обвинил нас в неблагодарности, то этого последнего кризиса не было бы. Но все имеет свои пределы", - заявил Кулеба.

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"Мы неоднократно доказали, что готовы решать любые вопросы для того, чтобы удержать это единство, дружбу и союзничество между Украиной и Польшей. Но и этот кризис пройдет, все наладится, потому что жизненные интересы Украины и Польши абсолютно одинаковы. Когда я говорю - жизненные, это реально вопросы жизни и смерти государства", - отметил он.

Кулеба добавил, что поговорит в четверг со своим польским коллегой Збигневом Рау. "Он очень мудрый человек, и мы найдем какие-то шаги для того, чтобы продвигаться вперед в положительной динамике", - выразил уверенность министр.

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Напомним, МИД Украины вызвал посла Польши из-за заявлений польского министра Пшидача о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше. После этого МИД Польши также вызвал посла Украины.

Премьер Польши Моравецкий назвал вызов Украиной польского посла в МИД ошибкой. Президент Украины Зеленский заявил, что эмоции должны остыть. "Мы не дадим никаким политическим моментам испортить отношения между украинским и польским народами", - сказал он.

После возвращения посла Украины Василия Зварыча из Киева в Варшаву МИД Польши пригласил его на разговор.