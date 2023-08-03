Задача посла Украины в КНР Рябикина – чтобы "китайский хаймарс" не приехал в РФ, - Кулеба

Задачей нового посла Украины в КНР Павла Рябикина является построение мостов с системой власти Китая, которое с нашей страной фундаментально объединяет принцип территориальной целостности.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в комментарии Укринформу, сообщает Цензор.НЕТ.

"Одна из задач Павла Рябикина состоит не в том, чтобы в Украину приехал "китайский хаймарс", а в том, чтобы "китайский хаймарс" не приехал в Россию", - сказал министр.

Кулеба объяснил, что Китай имеет свою стратегию отношений с Украиной и видит наше государство независимым и экономически привлекательным. В модели, которую видит Россия, нет независимой, экономически привлекательной Украины, акцентировал глава МИД.

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"У нас есть разногласия в оценках тех или иных элементов… Это вопрос дипломатии. Но фундаментально нас объединяет обоюдное видение отношений и принцип территориальной целостности", - подчеркнул он.

Глава украинской дипломатии в этом контексте отметил, что задача посла Рябикина состоит в "постройке мостов с системой власти" Китая.

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"Между 24 февраля прошлого и этого года прошел год войны, а у нас связь с Китаем держалась на двух мостах – это общение с министром иностранных дел Китая и общение Президента с лидером Си. Затем появился еще один мостик: приехал спецпредставитель. То есть задача Рябикина в том, чтобы у нас были тысячи мостов общения с Китаем", - сказал Кулеба.