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Байден не уменьшит поддержку Украины ради оружия для Тайваня, - Кулеба

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Байден не уменьшит поддержку Украины ради оружия для Тайваня, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что решения президента США Джо Байдена, в частности, возможный запрос профинансировать вооруженную помощь Тайваню через бюджетный запрос для Украины, не приведут по существу к уменьшению нашей поддержки.

Об этом он сказал в комментарии Укринформу, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава украинской дипломатии подчеркнул свое убеждение, что президент Байден не будет делать ничего, что бы приводило к уменьшению помощи Украине.

"Как они внутренне решают тот или иной вопрос - это уже их ситуация, но я не сомневаюсь, что решения, которые будут разрабатываться в администрации (президента Байдена. - Ред.) в плане поддержки Украины, по сути, в результате к уменьшению этой поддержки не приведут", - отметил министр.

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Напомним, ранее в Financial Times появилась информация, что Белый Дом обратится в Конгресс США, чтобы профинансировать приобретение оружия для Тайваня в рамках бюджетного запроса для Украины.

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Топ комментарии

  • Mod Dom
    "Байден не зменшить підтримку України заради зброї для Тайваню, - Кулеба "

    Наївний хлопчик
  • ZoV KobZona
    Кулеба, тебя так много сегодня, что ты уже за Штаты и Тайвань расписываешься. Лучше вернись на Землю и объясни, почему тебя Майя Санду тряпкой назвала, а ты свой язык себе в дупу засунул.
  • Poligraf Sharikoff 111afb1d
    Если Кулеба такой "переконанный", пусть заверит у нотариуса личное обязательство перечислить ВСУ $1млн. в случае, если окажется неправ.
    А любые заявления без ответственности - это просто клацанье языком.
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