Байден не уменьшит поддержку Украины ради оружия для Тайваня, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что решения президента США Джо Байдена, в частности, возможный запрос профинансировать вооруженную помощь Тайваню через бюджетный запрос для Украины, не приведут по существу к уменьшению нашей поддержки.

Об этом он сказал в комментарии Укринформу, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава украинской дипломатии подчеркнул свое убеждение, что президент Байден не будет делать ничего, что бы приводило к уменьшению помощи Украине.

"Как они внутренне решают тот или иной вопрос - это уже их ситуация, но я не сомневаюсь, что решения, которые будут разрабатываться в администрации (президента Байдена. - Ред.) в плане поддержки Украины, по сути, в результате к уменьшению этой поддержки не приведут", - отметил министр.

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Напомним, ранее в Financial Times появилась информация, что Белый Дом обратится в Конгресс США, чтобы профинансировать приобретение оружия для Тайваня в рамках бюджетного запроса для Украины.