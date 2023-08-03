Арахамия о наказании Торохтия: "Болгария – это не Аристов с Мальдивами"

Карательные меры в отношении народного депутата Богдана Торохтия не были применены, поскольку его отдых в Болгарии во время полномасштабной войны нельзя сравнивать с делом Юрия Аристова на Мальдивских островах.

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Тогда ему (Торохтию) был выписан отпуск (в Болгарию – ред.), в то время еще можно было так делать, и он поехал за ребенком. Я тут не хотел бы особо вдаваться в детали, но там были судебные процессы вокруг ребенка, и он его сопровождал", – уточнил он.

По его словам, "это не Аристов с Мальдивами".

"Но все же это немного не та ситуация. Здесь есть некоторые попытки манипулировать ситуацией, чтобы еще больше уменьшить нашу фракцию", - добавил глава фракции.

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Арахамия подчеркнул, что в ситуации с Аристовым, как только информацию верифицировали, решение было принято мгновенно.

В то же время, относительно Торохтия было давление. "Но я разобрался. Да, это вина, но не столько его, как его жены, которая не является членом фракции. И, наконец, Торохтий все равно понесет за это политическую ответственность, если захочет еще раз куда-то баллотироваться", - подчеркнул глава фракции. .

Напомним, согласно расследованию Bihus.Info, супруга народного депутата из фракции "Слуга народа" Торохтия в августе 2022 года приобрела квартиру в курортном городе Несебр (Болгария), а через несколько месяцев – квартиру и паркоместо в Киеве, на Печерске.

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Заместитель председателя Комитета Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, "слуга народа" Юрий Аристов был замечен в 5-звездочной гостинице Waldorf Astoria Maldives на Мальдивах. Стоимость проживания на двоих за одну ночь в отеле Waldorf Astoria Maldives варьируется от 100 до 323 тыс. гривен за виллу с двумя спальнями и бассейном.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал вопрос немедленного приостановления членства во фракции Аристова. Вскоре, 25 июля, Аристов написал заявление о сложении полномочий народного депутата.