Украина в этом году рассчитывает привлечь $14 млрд на "скорое восстановление", - Шмыгаль
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на конференции послов Украины.
"В этом году наша задача – привлечь 45,8 млрд долл. бюджетного финансирования и 14 млрд долл. – это так называемое быстрое восстановление. Это то, что нам критически необходимо. Для того, чтобы дать обществу надежду, дать моральный дух в отношении нашей борьбы, единства нашего государства и морально-психологического состояния общества", – сказал Шмыгаль.
По его словам, 28 млрд дол. уже привлечено.
В то же время, глава правительства отметил, что партнеры поддерживают Украину во время этой войны, но после ее завершения уровень поддержки значительно уменьшится.
"Остаемся фактически один на один с нашими проблемами. Поддержка будет значительно меньше. Это надо учитывать и сегодня прилагать максимум усилий", - сказал глава правительства.