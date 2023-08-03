Польские пилоты готовы без колебаний применить оружие в случае новых инцидентов на границе с Беларусью, - ВС Польши
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TVP Info.
Соколовский сообщил, что 2 августа была проведена перегруппировка вертолетов из состава 1-й авиационной бригады Сухопутных войск и 25-й воздушно-кавалерийской бригады после того, как вертолеты Беларуси нарушили границу Польши.
Соколовский уточнил, что согласно приказу министра обороны Мариуша Блащака вертолеты будут базироваться в двух местах в режиме немедленного реагирования в случае чрезвычайных событий на границе.
"Вертолеты вооружены и готовы к бою. Здесь очень опытные пилоты, есть пилоты, применявшие бортовое вооружение и ракеты вместе со мной в Афганистане и Ираке... Если будет что-то тревожное, они без колебаний применят оружие", - подчеркнул генерал.
Напомним, 1 августа Министерство обороны Польши сообщило, что два белорусских вертолета пересекли польскую границу в районе Беловежи на очень малой высоте, поэтому их было сложно обнаружить радиолокационными системами. Поэтому утром в польской армии говорили, что не зафиксировали нарушения воздушного пространства. Официальный Минск, в свою очередь, отрицает факт нарушения польского воздушного пространства белорусскими вертолетами.