Польские пилоты готовы без колебаний применить оружие в случае новых инцидентов на границе с Беларусью, - ВС Польши

Генерал польской армии Марек Соколовский заявил, что польские пилоты готовы без колебаний применить оружие, если Беларусь снова нарушит польское воздушное пространство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TVP Info.

Соколовский сообщил, что 2 августа была проведена перегруппировка вертолетов из состава 1-й авиационной бригады Сухопутных войск и 25-й воздушно-кавалерийской бригады после того, как вертолеты Беларуси нарушили границу Польши.

Соколовский уточнил, что согласно приказу министра обороны Мариуша Блащака вертолеты будут базироваться в двух местах в режиме немедленного реагирования в случае чрезвычайных событий на границе.

"Вертолеты вооружены и готовы к бою. Здесь очень опытные пилоты, есть пилоты, применявшие бортовое вооружение и ракеты вместе со мной в Афганистане и Ираке... Если будет что-то тревожное, они без колебаний применят оружие", - подчеркнул генерал.

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Напомним, 1 августа Министерство обороны Польши сообщило, что два белорусских вертолета пересекли польскую границу в районе Беловежи на очень малой высоте, поэтому их было сложно обнаружить радиолокационными системами. Поэтому утром в польской армии говорили, что не зафиксировали нарушения воздушного пространства. Официальный Минск, в свою очередь, отрицает факт нарушения польского воздушного пространства белорусскими вертолетами.