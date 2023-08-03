Рашисты на оккупированных территориях требуют от бюджетников писать заявление на членство в партии "Единая Россия", - ЦНС

На временно оккупированных территориях готовятся к так называемым выборам. Сотрудников бюджетных предприятий заставляют писать заявления на членство в партию "Единая Россия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"На ВОТ Луганщины и Донетчины всем работникам промышленных предприятий и учебных заведений сообщили о необходимости написать заявление на принятие в состав партии международного преступника Владимира Путина - "Единая Россия", - говорится в сообщении.

Также, по данным ЦНС, всем участникам принудительной паспортизации предписано при выдаче паспорта РФ предлагать владельцу вступить в партию "Единая Россия". За завербованных членов партии обещают выплату.

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