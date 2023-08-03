ГСЧС отстранит от работы подозреваемых по делу о падении вертолета в Броварах
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-cлужбу ГСЧС.
"На сегодняшний день ГСЧС, в порядке, определенном законодательством, принимает меры по отстранению от исполнения должностных обязанностей лиц, которым ГБР объявило подозрение", - говорится в сообщении.
В Службе добавили, что с начала создания правительственной комиссии по расследованию причин авиакатастрофы предоставили необходимые материалы и способствуют расследованию.
"Отмечаем, ГСЧС не уполномочена комментировать версии о причинах авиакатастрофы, а также обнародовать какую-либо информацию, связанную с проведением следственных действий", - добавили в заявлении.
Ранее 5 чиновникам ГСЧС было сообщено о подозрении .
Напомним, утром 18 января 2023 года в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.
Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. По уточненной информации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружено 14 погибших, из них 1 ребенок, и 9 находившихся на борту. Травмировано 25 человек.