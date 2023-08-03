До 5 августа Румыния растаможит до 30 украинских судов на Дунае, - Reuters

Румыния в течение следующих двух дней намерена растаможить до 30 судов, ожидающих в портах. Несмотря на обстрелы России, торговля продолжается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Агентство отмечает, что данные отслеживания коммерческих судов показывают, что река и ее устье переполнены судами, которые пытаются добраться до украинских портов и выйти из них.

"Мы пытаемся справиться с этим как можно быстрее, чтобы разгрузить Дунай… Мы растаможим около 30 судов за два дня, по крайней мере, 12 сегодня, если не 14, а остальные - завтра", – заверил директор по навигации Румынского агентства по управлению Дунаем Флорин Узумтома.

Он рассказал, что в мае и июне администрация оформила рекордно большое количество прибывших из украинских внутренних портов судов – более 477 в месяц. По его словам, нет оснований ожидать, что количество судов в августе будет меньше.

Агентство отмечает, что Дунай является последним водным маршрутом для экспорта зерна из Украины.

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До того, как РФ вышла из "зернового соглашения", на дунайские порты приходилось около четверти украинского экспорта зерна. Зерно загружается на баржи, отправляется вниз по реке через территориальные воды Румынии, члена НАТО, и дальше – из румынского черноморского порта Констанца.

Напомним, российские захватчики атаковали портовую инфраструктуру Дуная.

В результате атак войск РФ на объектах портовой и промышленной инфраструктуры возникли пожары, поврежден элеватор.

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