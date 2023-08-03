Украине жизненно необходимо восстановить экспорт зерна в Евросоюз без ограничений, - Шмыгаль

Украина должна приложить максимум усилий по возобновлению ввоза в ЕС украинского зерна после 15 сентября без ограничений.

Об этом Премьер-министр Денис Шмигаль заявил на конференции послов Украины, сообщает Цензор.НЕТ cо ссылкой на Укринформ.

"Со своей стороны хочу сказать, что полякам очень важно сегодня донести, что у нас не стоит задача завалить их рынки и уничтожить их фермеров. У нас стоит задача дать выжить нашим фермерам, дать выжить украинской экономике. Нам не нужно ставить ультиматумы, блокировать границу . Мы абсолютно способны к переговорам, договоренностям, и это наш путь. Есть абсолютно цивилизованные инструменты и ими мы будем пользоваться", – отметил глава правительства.

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По его словам, в условиях закрытия страной-агрессором "зернового коридора" обычная логистика через ЕС становится для Украины жизненно необходимым фактором.

Как сообщалось, в мае 2023 года Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию по настоянию этих стран. 5 июня действие запрета было продлено до 15 сентября 2023 года.