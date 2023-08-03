Боррель призывает страны G20 давить на РФ, чтобы заставить ее вернуться к "зерновому соглашению"

В письме, адресованном министрам иностранных дел G20, Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель призывает оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее вернуться к "зерновому соглашению".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на le Monde.

Боррель отмечает, что российский сельскохозяйственный сектор является главным бенефициаром разрыва этого соглашения, ведь это сразу вызвало рост цен на продовольствие.

"Я хотел бы попросить о вашей поддержке в том, чтобы призвать Россию возобновить переговоры и воздержаться от нанесения ударов по сельскохозяйственной инфраструктуре Украины", - пишет Боррель.

Он считает, что Россию можно убедить вернуться к "зерновому соглашению", если международное сообщество выступит с четкой и единой позицией.

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