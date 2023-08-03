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Россия слышит сигнал от всего мира о том, что она должна прекратить использовать еду как оружие, - Блинкен

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Россия слышит сигнал от всего мира о том, что она должна прекратить использовать еду как оружие, - Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен уверен, что в Кремле слышат и осознают требования международного общества возобновить поставки зерна из Украины.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я думаю, что Россия слышит сигнал требования всего мира о том, что они должны прекратить использовать еду как оружие войны в Украине", - отметил глава американской дипломатии.

В этой связи он напомнил, в частности, о саммите России с африканскими странами на прошлой неделе.

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"Половина африканских лидеров не появилась там, что говорит о некоторых вещах", - отметил Блинкен.

В то же время, по его словам, лидеры, которые общались с президентом РФ Владимиром Путиным, дали ему четко понять, что они хотят возобновления Черноморского зернового соглашения.

"Кения заявила, что разрыв Россией этого соглашения был ударом в спину", – добавил госсекретарь США.

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Топ комментарии

  • Olena Teslenko
    Нема слів! Так і хочеться спитати:,, Ви дурні?! Чи прикидаєтесь?" Бо це вже навіть не смішно чути!
  • Yevhen Tarnavskyi b54bac3a
    Вона то чує. Тільки х..лі толку з того?
  • Pavel Bortsevych
    Блинкен - это Боррель в профиль, сводный брат Гуттереша. Что-то их очень объединяет, почти родственное. То ли обеспокоенность, иногда глубокая обеспокоенность
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