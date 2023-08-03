К 12 годам приговорен предатель, который "сливал" РФ информацию об обучении бойцов Нацгвардии, - СБУ

Благодаря доказательной базе, собранной военной контрразведкой и следственными Службами безопасности, реальный срок заключения получил еще один агент российской военной разведки.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Приспешником врага оказался экс-командир взвода в одном из центров подготовки подразделений Национальной гвардии. Он был завербован кадровым сотрудником 316-го разведцентра главного управления генштаба ВС РФ (более известного как ГРУ), который представлялся Сергеем Приваловым. Тогда предателю был избран псевдоним "Ричард" и определены ключевые задачи разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Агент собирал информацию об иностранной военной помощи подразделениям Нацгвардии, в частности, о боевой подготовке украинских воинов", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, военная контрразведка СБУ поэтапно задокументировала преступные действия вражеского агента и задержала его на попытке переправки секретной информации российскому ГРУ.

После продолжительного расследования и тщательного изучения всех фактов незаконной деятельности злоумышленника суд признал его виновным по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и назначил 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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