Сольский о ситуации с экспортом зерна: "Все, что планировали вывезти, – вывезли"

Украине в 2022-2023 маркетинговом году удалось экспортировать всю запланированную часть урожая зерновых.

Об этом в эфире телемарафона рассказал министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"В прошлом году мы собрали в общей сложности около 70 млн тонн. Все, что планировали вывезти, – вывезли. Это примерно две трети. У нас переходные остатки к началу июля – несколько миллионов тонн. Если сравнивать с переходными остатками в прошлом году, то это в несколько раз меньше, – тогда было 22 млн тонн. Это объясняется тем, что несколько месяцев мы не вывозили и у нас был огромный урожай 2021 года", – пояснил он.

В этом году Минагрополитики прогнозирует урожай зерновых ниже прошлогоднего. Хотя в связи с благоприятными погодными условиями, прогноз улучшили. Ожидается, что урожай будет меньше не на 10%, а примерно на 6%.

Читайте также: Украине жизненно необходимо восстановить экспорт зерна в Евросоюз без ограничений, - Шмыгаль

В частности, это объясняется изменениями структуры посевных площадей в пользу более дорогих культур, но с меньшей урожайностью. Так, например, аграрии решили посеять меньше кукурузы, но больше подсолнечника и сои.

"Это в деньгах может быть тот же доход, но затрат на вывоз меньше... Условно, урожайность кукурузы на гектар в два-три раза больше, чем в сое и подсолнечнике", - пояснил Сольский.

Основной проблемой украинских фермеров министр назвал не реализацию выращенной продукции, а цену на нее. В ближайшие месяцы работа всех государственных структур должна быть сосредоточена на том, чтобы аграрии "смогли продавать дорого".

Читайте также: Несмотря на российские атаки по портовой инфраструктуре, Украина готова в любой момент присоединиться к "зерновой инициативе", - ОК "Південь"

"Это связано с уменьшением логистических расходов, с расширением возможностей, куда это можно везти, в какие страны продавать", – подытожил Николай Сольский.