Польша закроет границу для украинской сельхозпродукции с 15 сентября, - министр сельского хозяйства Телюс

Польша закроет границу, даже если Европейская комиссия не продлит действие ограничения на ввоз украинских зерновых в Польшу после 15 сентября. К Польше могут присоединиться пять других стран.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс, сообщает Цензор.НЕТ.

Даже если ЕК не примет такого решения, мы закроем границы для украинских товаров (сельхоз. – Ред.) с 15 сентября. Думаю, некоторые из 5 прифротновых стран (т.е. граничащих с Украиной. - Ред.) сделают то же самое. Этот запрет не направлен против кого-либо, но благополучие польских фермеров является нашим приоритетом", - подчеркнул он.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не провоцировала ни одного обострения украинско-польских отношений. Украина готова решать любые вопросы, чтобы удержать дружеские отношения с Польшей.

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