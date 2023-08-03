Более 75 стран требуют прекратить использовать голод как оружие, - Reuters

Более 75 стран "обязуются принять меры, чтобы прекратить использовать продовольствие в качестве оружия войны и угрозы голода гражданского населения, а также как тактику ведения войны".

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Как сообщает агентство со ссылкой на чиновников США, десятки стран готовы поддержать коммюнике, подготовленное американским представительством для Совбеза ООН.

Как сообщается, о коммюнике огласит госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совбеза ООН по угрозам глобальной продовольственной безопасности. Блинкен также объявит о выделении США около $362 млн на "устранение причин угроз продовольственной безопасности и повышения устойчивости" для десятка наиболее уязвимых стран мира.

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В коммюнике не упоминаются страны, создающие угрозы глобальной продовольственной безопасности, однако США, ЕС и другие государства публично обвиняют Россию в использовании продовольствия как оружия войны.

"Мы не стремимся превратить это в разборки с Россией или какой-либо другой страной... Какими бы отвратительными мы и другие страны мира ни считали действия Москвы, надо признать, что этот вызов шире, чем действия одной страны", - заявил один из высокопоставленных источников Reuters.