Российские контрактники уклоняются от отправки на передовую, - ГУР МО

Российские контрактники пытаются разными способами избежать отправки на фронт, но их мнение командование не интересует.

Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире 24 канала, передает Цензор.НЕТ.

"(В России. – Ред.) даже контрактники в своей массе всячески пытаются избегать и передвижения на передовую, и непосредственного участия в штурмовых операциях. Другое дело – что их об этом не спрашивают", – рассказал Юсов.

По его словам, нытье таких контрактников – о том, что все плохо, что командиры – бездари, а российский диктатор Владимир Путин ведет всех не туда. На общие решения и планы руководства они "влияют мало".

"И задача сегодня – эту реальную картину ужаса, безнадежности и уныния, которую видят россияне на временно оккупированных украинских территориях, попадая под действия украинских сил безопасности и обороны, донести до жителей так называемой РФ. Потому что эту реальность российская пропаганда, конечно, от них скрывает, не показывает", – добавил Юсов.

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