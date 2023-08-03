Румыния проверяет информацию о возможном падении на ее территорию обломков российских "Шахедов"

Минобороны Румынии проверяет информацию о возможном падении на территорию страны обломков российских дронов, которыми РФ атаковала порт Измаила.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление ведомства от 3 августа, сообщает Цензор.НЕТ.

В министерстве отметили, что приняли к сведению информацию от органов власти общины Чаталкиой, граничащей с Украиной по Дунаю и расположенной напротив Измаила, о возможном падении на ее территории элементов дронов, которыми Россия атаковала порт Измаила в ночь на 2 августа.

Согласно сообщению, на место прибыли команда специалистов Воздушных сил Румынии.

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"В настоящее время не найдены конкретные элементы, которые бы подтвердили эти предположения", - отметили в заявлении.

Минобороны Румынии добавило, что в контексте последних событий прямой военной опасности для Румынии не обнаружено.

"Дроны, которые РФ использовала в этих противоправных и неоправданных атаках, ни в один момент не нарушили воздушное пространство Румынии... Министерство национальной обороны повысило меры готовности, постоянно мониторит ситуацию на суше, в море и в воздушном пространстве, как определено национальными планами и планами союзников, и координируется со структурами НАТО для усиления обороны всего восточного фланга и сдерживания от любой агрессии", – говорится в заявлении.

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Тем временем журналисты Antena 3 CNN побывали в поселке Плаура, расположенном напротив Измаила. Местный мэр говорит, что "Шахеды" попали буквально в 400 метрах, и местные жители откровенно боятся, что беспилотники могли упасть на их дома, однако ехать куда-то в более безопасное место пока не собираются.