Украина расследует атаки на зерновые терминалы как военные преступления, - Офис генпрокурора

Атаки России на сельскохозяйственную инфраструктуру в Украине расследуются как потенциальные военные преступления.

Об этом Офис генерального пртокурора сообщил в ответ на запрос Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Генпрокуратура сообщила, что "с начала полномасштабного вторжения российские силы совершили более 100 атак на зерновую и портовую инфраструктуру Украины" и что "Украина расследует эти действия как потенциальные военные преступления".

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Агентство напоминает, что в Украине начато расследование более чем из 97 000 случаев вероятных военных преступлений, 220 подозреваемым в них уже предъявлено обвинение.

Также прокуратура Украины совместно с Международным уголовным судом в Гааге расследуют как потенциальные военные преступления зимние авиаудары РФ по энергетической и коммунальной инфраструктуре Украины, а также подрыв дамбы Каховской ГЭС.