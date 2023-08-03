ВСУ ежедневно срывают планы врага по прорыву на Купянском и Лиманском направлениях, - Сырский
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Подразделения ВСУ срывают планы врага по наступлению на Купянском и Лиманском направлениях.
Об этом заявил Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center.
"В условиях продолжения активных наступательных действий противника на Купянском и Лиманском направлениях наши войска ежедневно срывают его планы по прорыву нашей обороны, наносят существенные потери в личном составе и технике, уменьшают наступательный потенциал вражеских войск.
На Бахмутском направлении продолжаем проводить наступательные действия, шаг за шагом, в условиях сильного сопротивления врага наши бойцы освобождают территорию, приближая Победу!" – рассказал Сырский.