Россияне завезли "очередную партию" врачей и среднего медперсонала из РФ на оккупированные территории Запорожья

У россиян дефицит медицинского персонала на оккупированных территориях, ведь большинство местных специалистов уехали из региона, поэтому оккупанты вынуждены привозить "гастролеров" из РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"На временно захваченных землях Запорожской области враг провел ротацию медицинского персонала. В частности, в регион завезли партию очередных гастролеров, как врачей, так и средний медперсонал. Расселяют гастарбайтеров в захваченных у украинцев жилищах и общежитиях. За работу на ВОТ они получают увеличенную зарплату, то есть их поездка – это типичный заработок россиянина в оккупированной их государством стране", - говорится в сообщении.

Как отмечается, некоторые "гастролеры" затем переводятся в регион на постоянную основу, и таким образом оккупанты меняют демографический состав населения.

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