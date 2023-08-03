"Каждый член ООН должен сказать Москве: хватит!" - Блинкен

По мнению государственного секретаря США Энтони Блинкена, каждый член ООН должен сказать Москве :"хватит использовать Черное море для шантажа".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Каждый член этого Совета (Совбеза ООН. - Ред.), каждый член ООН должен сказать Москве: хватит! Хватит использовать Черное море для шантажа, хватит относиться к наиболее уязвимым народам в мире как к рычагу давления, хватит оправдывать безрассудную войну!" – подчеркнул Блинкен.

Он напомнил, что Россия пыталась оправдать свой выход из Черноморской зерновой инициативы заявлениями о том, что международные санкции вроде бы ограничивали экспорт ее сельхозпродукции. На самом же деле, после выхода по инициативе РФ экспортировало больше зерна по более высоким ценам, чем когда-либо ранее, заметил он.

"И каков был ответ РФ на страдания и возмущение мира? Бомбардировка украинских зернохранилищ, минирование входов в порты, угрозы атаковать любое судно в Черном море, независимо от его флага, независимо от его груза", - отметил Блинкен.

Читайте также: Россия слышит сигнал от всего мира о том, что она должна прекратить использовать еду как оружие, - Блинкен

Он еще раз подчеркнул, что необходимо приложить совместные усилия, чтобы заставить Россию прекратить ее безрассудную политику.