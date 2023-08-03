Новости • Санкции против России

Минфин США ввел новые санкции против России

4 35721
Минфин США ввел новые санкции против России
Минфин США объявил о введении дополнительных санкций против России.

Об этом идет речь в сообщении Офиса контроля за иностранными активами Минфина США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В списке санкций США оказались Институт общей физики имени Прохорова Российской академии наук, Казанский научный центр РАН, а также Институт физики твердого тела РАН.

Читайте также: США ввели санкции против компаний, которые финансировали ЧВК "Вагнер" в Африке

Кроме этого, к перечню ограничений добавлены два физических лица из России и ОАЭ, связанные с компанией Vega Strategic Services, а также с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым. Дополнительно в списке обозначены два грузовых судна и одна яхта.

Топ комментарии

  • Pan Kotskyi
    Ну, якщо кожні три місяці у списку будуть з'являтися по дві особи та дві яхти, то росії скоро точно п.з.е.ь!
  • Бандерівець
    Навіть не знаю чи сміятись, чи плакати...
  • Don Bessam dc0e2bc1
    секс по телефону...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости