Минфин США ввел новые санкции против России
4 35721
Минфин США объявил о введении дополнительных санкций против России.
Об этом идет речь в сообщении Офиса контроля за иностранными активами Минфина США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В списке санкций США оказались Институт общей физики имени Прохорова Российской академии наук, Казанский научный центр РАН, а также Институт физики твердого тела РАН.
Кроме этого, к перечню ограничений добавлены два физических лица из России и ОАЭ, связанные с компанией Vega Strategic Services, а также с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым. Дополнительно в списке обозначены два грузовых судна и одна яхта.