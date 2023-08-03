Минфин США ввел новые санкции против России

Минфин США объявил о введении дополнительных санкций против России.

Об этом идет речь в сообщении Офиса контроля за иностранными активами Минфина США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В списке санкций США оказались Институт общей физики имени Прохорова Российской академии наук, Казанский научный центр РАН, а также Институт физики твердого тела РАН.

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Кроме этого, к перечню ограничений добавлены два физических лица из России и ОАЭ, связанные с компанией Vega Strategic Services, а также с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым. Дополнительно в списке обозначены два грузовых судна и одна яхта.