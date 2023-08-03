4 спасателя, пострадавших при обстреле Херсона, остаются в больнице

Четверо спасателей, которые получили ранения во время обстрела Херсона 3 августа, находятся в больнице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

"В настоящее время они находятся в больнице", - сказал Прокудин.

Относительно состояния пострадавших Прокудин сообщил, что у двоих диагностировали контузию, еще у одного также контузия и ранение руки и лица, у другого - закрытый перелом правого надколенника.

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Как сообщалось, 3 августа во время тушения пожара, вызванного обстрелом в Свято-Екатериненском соборе, произошел повторный обстрел. Пострадали четверо сотрудников ГСЧС.