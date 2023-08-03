Среди 900 тыс. военнослужащих, имеющих право на УБД, оформлено только 30 тыс., - Порошенко

"Европейская Солидарность" инициирует изменения в закон, которые позволят военным автоматически получать статус участника боевых действий без бюрократических препятствий.

Об этом заявил Петр Порошенко во время поездки в Донецкую область с очередной партией техники для боевых подразделений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-cлужбу "ЕС".

"Мы выяснили, что среди 900 тысяч военнослужащих, имеющих право на УБД, оформлены сейчас только 30 тысяч. Потому что нужно писать заявление, собирать справки, проходить разные комиссии в разных министерствах. Мы считаем, что эта бумажная волокита абсолютно не нужна", – считает Порошенко.

"Во время заседания рабочей группы в парламенте по военным я инициировал, чтобы бойцы по QR коду имели возможность узаконить свой статус УБД", - пояснил лидер "ЕС".

"Думаю, до конца августа общими усилиями мы этого добьемся, чтобы повысить уровень социальной защиты военнослужащих. Чтобы все, кто имеет право на УБД, автоматически были оформлены без какого-либо заявления. Потому что у кого-то дети поступают в высшие учебные заведения, у семей может возникнуть необходимость обратиться в местные советы относительно участка земли, или нужна реабилитация. Чтобы не ждать, пока воин находится в воинской части на фронте", - подчеркнул политик.

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Порошенко во время поездки на восточный фронт передал в бригады ВСУ большую партию техники на сумму более 10 млн грн. В частности, тягачи DAF, авторемонтные мастерские и банно-прачечные комплексы. Часть техники профинансировала партия "Европейская Солидарность".