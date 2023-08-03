Во время повторной атаки РФ на центр Херсона пострадал волонтер из Норвегии
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Российские оккупанты примерно в 16:50 3 августа повторно атаковали центральную часть Херсона. Под вражеский обстрел попал волонтер из Норвегии.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Около 16:50 российская армия вновь атаковала центральную часть города. Легкие ранения получил волонтер. Его госпитализировали в местную больницу. Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь. Его жизни пока ничего не угрожает", - говорится в сообщении.