Во время повторной атаки РФ на центр Херсона пострадал волонтер из Норвегии

Российские оккупанты примерно в 16:50 3 августа повторно атаковали центральную часть Херсона. Под вражеский обстрел попал волонтер из Норвегии.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Около 16:50 российская армия вновь атаковала центральную часть города. Легкие ранения получил волонтер. Его госпитализировали в местную больницу. Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь. Его жизни пока ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

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