Большой процент критической инфраструктуры обеспечен резервными источниками питания, - Укрэнерго
Об этом заявил глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Media Center Ukraine.
"Достаточно серьезный процент обеспеченности критической инфраструктуры резервными источниками как в Одесской области, так и в других областях, где мы уже побывали", - сообщил Кудрицкий. Ранее представители национальной энергокомпании были в Днепропетровской и Харьковской областях.
Кудрицкий добавил, что имеющие генераторы объекты критической инфраструктуры являются важным элементом устойчивости каждого региона. Подключение по необходимости к генераторам высвобождает дополнительную мощность, которую можно распределить между другими потребителями и "смягчить ситуацию с энергообеспечением".
В то же время, Кудрицкий считает, что полное обеспечение генераторами всей критической инфраструктуры страны невозможно, поскольку есть такие объекты, которые потребляют столько энергии, что просто нет таких генераторов.
"Есть такие объекты, которым необходимо 10-15-20 МВт мощности, и найти такой генератор нельзя" – объяснил он.
Напомним, несмотря на то что ситуация остается непростой, "Укрэнерго" не прогнозирует никаких отключений электроэнергии для потребителей этим летом.