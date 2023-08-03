Большой процент критической инфраструктуры обеспечен резервными источниками питания, - Укрэнерго

Укрэнерго вместе с органами местных властей проверяет готовность регионов к отопительному сезону. В ряде областей, где проверки уже прошли, критическая инфраструктура почти полностью обеспечена резервными источниками питания.

Об этом заявил глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Media Center Ukraine.

"Достаточно серьезный процент обеспеченности критической инфраструктуры резервными источниками как в Одесской области, так и в других областях, где мы уже побывали", - сообщил Кудрицкий. Ранее представители национальной энергокомпании были в Днепропетровской и Харьковской областях.

Кудрицкий добавил, что имеющие генераторы объекты критической инфраструктуры являются важным элементом устойчивости каждого региона. Подключение по необходимости к генераторам высвобождает дополнительную мощность, которую можно распределить между другими потребителями и "смягчить ситуацию с энергообеспечением".

В то же время, Кудрицкий считает, что полное обеспечение генераторами всей критической инфраструктуры страны невозможно, поскольку есть такие объекты, которые потребляют столько энергии, что просто нет таких генераторов.

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"Есть такие объекты, которым необходимо 10-15-20 МВт мощности, и найти такой генератор нельзя" – объяснил он.

Напомним, несмотря на то что ситуация остается непростой, "Укрэнерго" не прогнозирует никаких отключений электроэнергии для потребителей этим летом.