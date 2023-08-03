Россия с помощью интернет-рекламы агитирует казахстанцев в свою армию, - Reuters
Об этом пишет Reuters со ссылкой на увиденные рекламные объявления, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Объявления с предложением немедленной выплаты свыше $5 000 за вступление в ряды российской армии начали появляться на экранах казахстанских интернет-пользователей на фоне эскалации украинского конфликта", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что реклама явно ориентирована на казахов: на них изображены российские и казахские флаги и слоган "Бок о бок".
Они обещают единовременную выплату в размере 495 000 российских рублей (5 300 долл.) тем, кто подпишет контракт с российскими военными, а также ежемесячную зарплату в размере не менее 190 000 рублей (2 000 долл.) и дополнительные льготы, размер которых не разглашается.
Объявления ведут на сайт, предлагающий потенциальным призывникам поступить на службу в российскую армию в Сахалинской области на Дальнем Востоке России.
Владельцем сайта указано созданное местными властями Агентство по развитию человеческого капитала Сахалинской области.
Журналисты пытались получить комментарий, но операторы колцентра компании сообщили, что не могут прокомментировать размещение рекламы, а на вопросы по электронной почте организация не ответила.
Издание напоминает, что казахстанским законодательством запрещено участие в военных конфликтах за границей за плату.