Контракты с Минобороны РФ с начала года заключили 231 тыс. человек, - Медведев

Контракты с Минобороны РФ с 1 января по 3 августа текущего года заключили 231 тыс. человек.

Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"По данным министерства обороны, с 1 января по 3 августа, то есть сегодняшнего дня текущего года на контракт принято в общей сложности более 231 тыс. человек", - сказал Медведев на совещании по доукомплектованию Вооруженных сил РФ.

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