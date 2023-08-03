Минобороны Румынии опровергает информацию о падении обломков российских "Шахедов" на территории страны

Специалисты Военно-воздушных сил Румынии не обнаружили никаких обломков в коммуне Чаталкиой. Российские дроны не залетали в воздушное пространство Румынии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Румынии.

Представители Минобороны проверили сообщения от представителей коммуны Чаталкиой о возможном падении на территории Румынии частей российского дрона-камикадзе во время атаки на украинский порт в Измаиле.

"Беспилотники, использованные Российской Федерацией в незаконных и неоправданных атаках, ни разу не пересекали воздушное пространство Румынии", - уверяют в Минобороны.

При этом добавили, что Министерство обороны усилило меры безопасности и постоянно контролирует сухопутное, морское и воздушное пространство и сотрудничает с НАТО по этому вопросу.

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