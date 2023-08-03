Российское Минэкономразвития переходит на дистанционный режим работы после ударов по "Москва-Сити", - росСМИ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новая Газета Европа.
"Установить по 1 сентября 2023 года в Министерстве экономического развития РФ дистанционный (удаленный) режим работы в отношении федеральных государственных гражданских служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы", — говорится в приказе главы ведомства Максима Решетникова.
По данным издания, для сотрудников министерства также ввели "режим возможного пребывания в здании правительственного комплекса с 8:00 до 22:00". Кроме того, руководителям структурных подразделений ведомства поставили задачу донести до подчиненных "рекомендации по действиям персонала правительственного комплекса при угрозе совершения или совершении террористического акта".
Напомним, ночью 30 июля дроны атаковали "Москва-Сити", где размещаются офисы трех российских министерств. В ночь на вторник, 1 августа, в Москве и области прогремели взрывы. Судя по фото, опубликованным в соцсетях, как минимум один из беспилотников влетел в одну из башен "Москва-Сити".