Российское Минэкономразвития переходит на дистанционный режим работы после ударов по "Москва-Сити", - росСМИ

Российское Министерство экономического развития, офисы которого расположены в пострадавших при ударах по Москве небоскребах, переходит на дистанционный режим работы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новая Газета Европа.

"Установить по 1 сентября 2023 года в Министерстве экономического развития РФ дистанционный (удаленный) режим работы в отношении федеральных государственных гражданских служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы", — говорится в приказе главы ведомства Максима Решетникова.

По данным издания, для сотрудников министерства также ввели "режим возможного пребывания в здании правительственного комплекса с 8:00 до 22:00". Кроме того, руководителям структурных подразделений ведомства поставили задачу донести до подчиненных "рекомендации по действиям персонала правительственного комплекса при угрозе совершения или совершении террористического акта".

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Напомним, ночью 30 июля дроны атаковали "Москва-Сити", где размещаются офисы трех российских министерств. В ночь на вторник, 1 августа, в Москве и области прогремели взрывы. Судя по фото, опубликованным в соцсетях, как минимум один из беспилотников влетел в одну из башен "Москва-Сити".