Делегация Миссии ООН по правам человека посетила Херсон для документирования преступлений РФ в Украине
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Херсон посетила делегация Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
"Общались об условиях, в которых живут жители нашей громады - постоянные обстрелы, разрушения жилых объектов и объектов инфраструктуры.
Представители Мониторинговой миссии, в частности, занимаются документированием преступлений России, поэтому предложил им вживую пообщаться с херсонцами", - написал он.
Также Мрочко отметил, что представителям Мониторинговой миссии будет предоставлена информация о количестве разрушенных и поврежденных зданий на территории Херсонской громады.