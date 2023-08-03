Путин с начала года выдавал рекордное количество секретных указов: 48% от общего количества

Президент России Владимир Путин в июле этого года подписал рекордное количество секретных указов за все время своего правления.

Об этом пишет российское издание "Медиазона", передает Цензор.НЕТ.

О рекордном количестве засекреченных указов свидетельствуют подсчеты документов по порядковым номерам. В июле доля таковых составила 62%.

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Все указы президента пронумерованы по порядку с начала года. Если какой-то номер в опубликованных документах не встречается, он был присвоен секретному указу.

Столь высокой доли секретных указов не было за все время президентства Путина. Лишь однажды в истории современной России доля секретных указов была несколько выше – 64% в январе 1999 года. По итогам первых семи месяцев 2023 г занимает первое место по доле непубличных распоряжений, которых оказалось 48% от общего количества", - пишет издание.

Издание отмечает, что секретные указы нередко связаны с награждением участников боевых действий, в том числе посмертно.

В начале полномасштабного вторжения в марте 2022 года доля секретных указов Путина достигала 54%, теперь она поднялась еще выше "на фоне масштабного украинского контрнаступления".