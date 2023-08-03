Контрнаступление на юге замедляет плотное минирование и нехватка авиации, - Силы обороны

На Таврическом направлении враг цепляется за каждый метр, контрнаступление усугубляется нехваткой авиации и плотным минированием.

Об этом рассказал заместитель командующего группировкой "Таврия" Сергей Кузьмин в эфире проекта Радио Свобода "Свобода Live", передает Цензор.НЕТ.

"Существует очень плотное заминирование территорий, это один из факторов. Также очень много подразделений рашистов на этом направлении, они за каждый метр цепляются, пытаются устоять, удержаться, но им это не удается. Опять же, чтобы мы имели возможность быстрее продвигаться, нам не хватает достаточного количества авиации. У нас недостаточное количество ПВО, также по этим направлениям увеличились артиллерийские обстрелы со стороны рашистов. Это тоже влияет на движение и скорость продвижения", - отметил он.

Кузьмин уточнил, что в этом направлении развернуты преимущественно российские мотострелковые подразделения, на первой линии стоят штурмовые подразделения "Z", а также "очень много подразделений морской пехоты".

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