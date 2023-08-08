Число погибших в Покровске возросло до 7, раненых и травмированных - 57 (обновлено)

Число погибших в результате российских ракетных обстрелов Покровская (Донецкая область) возросло до семи человек.

Об этом сообщил начальник Покровской военной администрации Сергей Добряк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Известно о семи погибших и 27 раненых. Раненые направлены в местную больницу, двое - в тяжелом состоянии, их направили в Днепр", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Покровском МВА, по состоянию на 0:30 количество раненых и травмированных увеличилось до 57. Число погибших остается неизменным. Их семь. Начался разбор завалов.

Ранее МВД сообщало о 5 погибших и 31 травмированном в Покровске в результате рекетной атаки РФ.

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