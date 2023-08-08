США готовятся объявить дополнительный пакет помощи Украине на сумму $200 млн, - Reuters
Об этом пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников, информирует Цензор.НЕТ.
По информации СМИ, в Белом доме начали распределять $6,2 млрд, которые были обнаружены в мае 2023 года после того, как из-за ошибки в расчетах была завышена стоимость миллиардной помощи Украине. $200 млн, которые отправят Украине, это первая часть этих средств.
Эти средства являются частью большей суммы ($6,2 млрд), высвободившейся в результате бухгалтерской ошибки при подсчете стоимости военного оборудования.
В новый пакет войдет оборудование для разминирования, боеприпасы для ЗРК Patriot и противотанковые комплексы Javelin, реактивные ракеты GMLRS для РСЗО HIMARS, а также другое оборудование и боеприпасы.
Как сообщал Цензор.НЕТ, аудит Пентагона по военной помощи Украине со стороны США обнаружил несоответствие между оценочной и реальной стоимостью оборудования на 6,2 миллиарда долларов.