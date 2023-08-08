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На контроле ГБР более 100 уголовных производств, где фигурируют работники ТЦК

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На контроле ГБР более 100 уголовных производств, где фигурируют работники ТЦК
В Госбюро расследований на контроле находятся более 100 уголовных производств, в которых фигурируют работники территориальных центров комплектования.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщила советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Могу сказать, что в ГБР сейчас есть более 100 уголовных производств, где фигурируют именно работники территориальных центров комплектования. И мы с вами имеем уже где-то ориентировочно 10 обвинительных актов, которые в суде. В одном деле может быть не один подозреваемый, например, а несколько", - рассказала она.

Спикер обратилась к гражданам с просьбой информировать ГБР о возможных нарушениях в военкоматах.

"Если вы не хотите быть нарушителем закона, если вы не соглашаетесь с той политикой, что за деньги можно в условиях войны решить – мобилизуют тебя или нет, то мы обращаемся ко всем гражданам: у вас есть возможность анонимно обратиться в ГБР и сообщить о возможном нарушение в военкоматах. Это даст нам, ГБР, имею в виду следователей, оперативников (основания – ред.), чтобы проверить военкомат и получить неопровержимые доказательства", - заявила Сапьян.

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Топ комментарии

  • Серая Лиса
    Зелені прогавили такий канал кримінальних грошей. Тепер берут під контроль.
  • Leon e9048d82
    Прості люди™ і їхні прості рішення ведуть до біди.

  • Onufri Zagloba
    Це те саме дбр, яке за вказівкою портнова послало 18 прокурорів на виставку картин в музеї Гончара? Дивіться, щоб на самих себе не вийти. І гарненько попрацюйте, щоб гроші від ухилянтів не дріботі йшли, а головному, найвеличнішому чотириразовому ухилянту.
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