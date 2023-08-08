Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 37 боевых столкновений. ВСУ держат оборону на Купянском, Бахмутском, Марьинском на Авдеевском направлениях. На Запорожском направлении россияне безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Роботиного.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности Михальчина Слобода, Гремяч, Хреновка Черниговской области; Басовка, Степок, Волфино, Павловка Сумской области и Уды, Охримовка, Нескучное, Бочковое, Амбарное в Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Успешно отразили атаки противника в районах Синьковки, севернее Ивановки Харьковской области и южнее Новоселовского Луганской области. Враг нанес авиационные удары в районах Кругляковки и Кучеровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Двуречная, Западное, Петропавловка, Подолы, Красное, Купянск Узловой Харьковской области.

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На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись населенным пунктам Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Андреевки, Курдюмовки и Дружбы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василовка, Ивановское, Марково, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись Керамик, Невельское, Новобахмутовка, Авдеевка, Северное, Тоненькое, Новокалиновое, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Там же враг нанес авиационный удар. Артиллерийским обстрелам подверглись Красногоровка, Александрополь, Острое, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Константиновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Отрадного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка, Благодатное, Сторожево, Старомайорское и Ровнополь Донецкой области.

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На Запорожском направлении враг вел безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Гуляйпольское, Малая Токмачка и Орехов. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенным пунктов, среди них Новодаровка, Камышеваха, Щербаки, Орехов, Пятихатки Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Змиевки, Томарино и Одрадокаменки Херсонской области. Артиллерийские обстрелы врага подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Ольговка, Садовое, Приднепровское, Республиканец, Херсон и Кизомис.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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